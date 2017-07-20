Пропавшую 16-летнюю девушку нашли на кладбище в Воронежской области
19 июля в борисоглебских пабликах появились посты с просьбой помочь в поисках 16-летней девушки. Однако через несколько часов друзья пропавшей сообщили, что она уже нашлась.
19 июля в борисоглебских пабликах появились посты с просьбой помочь в поисках 16-летней девушки. Однако через несколько часов друзья пропавшей сообщили, что она уже нашлась.
Известно, что выпускница Лиза Л. ушла из дома утром 18 июля и больше не вернулась. Обеспокоенные родители обратились за помощью к полицейским. Поиски несовершеннолетней вели и ее многочисленные друзья и знакомые. Они обошли несколько микрорайонов Борисоглебска, обследовали лес.
Около полудня появилась информация, что ее видели в
— Огромное спасибо ее одноклассникам, которые всю ночь ее искали. Вы настоящие друзья. Это трудно объяснить: вы, как слепые котята, сами не знали, что надо делать, но вы делали, не сидели сложа руки. Вы герои, из вас вырастут отличные люди, — поблагодарил неравнодушных борисоглебцев местный житель Олег.