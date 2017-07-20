Пропавшую 16-летнюю девушку нашли на кладбище в Воронежской области

Известно, что выпускница Лиза Л. ушла из дома утром 18 июля и больше не вернулась. Обеспокоенные родители обратились за помощью к полицейским. Поиски несовершеннолетней вели и ее многочисленные друзья и знакомые. Они обошли несколько микрорайонов Борисоглебска, обследовали лес.

Около полудня появилась информация, что ее видели в Юго-Восточном районе. По словам очевидцев, она шла по дороге вдоль трассы в сторону кладбища. Сначала был найден рюкзак девушки, а затем и она сама. Выпускница действительно находилась на кладбище, однако что она там делала, неизвестно. Сообщается, что с беглянкой все в порядке — она жива и здорова.