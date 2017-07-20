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07:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже двухлетний малыш выжил после падения с 6 этажа

Его доставили в больницу.

В среду, 19 июля, в Воронеже из многоэтажки с 6 этажа выпал ребенок. ЧП произошло в Коминтерновском районе города.

По предварительным данным, двухлетний мальчик мог упасть, облокотившись на москитную сетку. К счастью, ребенок остался жив. Очевидцы предполагают, что падение мальчика смягчили ветки.

Сейчас ребенка с ушибами доставили в больницу. По факту произошедшего проводит проверку полиция.

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