В Воронеже двухлетний малыш выжил после падения с 6 этажа
Его доставили в больницу.
Его доставили в больницу.
В среду, 19 июля, в Воронеже из многоэтажки с 6 этажа выпал ребенок. ЧП произошло в Коминтерновском районе города.
По предварительным данным, двухлетний мальчик мог упасть, облокотившись на москитную сетку. К счастью, ребенок остался жив. Очевидцы предполагают, что падение мальчика смягчили ветки.
Сейчас ребенка с ушибами доставили в больницу. По факту произошедшего проводит проверку полиция.