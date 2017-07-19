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17:13 (мск), источник: Tengrinews

Собака напала на женщину с двухлетним ребенком в Костанае: владелец выплатит компенсацию

Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании морального вреда, причиненного в результате нападения собаки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Tengrinews

На судебном заседании представитель истца иск поддержал и пояснил, что 16 апреля около 17.00 часов в Костанае кавказская овчарка напала на женщину с двухлетним ребенком на руках. В результате нападения собаки женщина получила травму левого бедра и левой голени. На крик истца прибежал сосед, на которого собака набросилась, укусила его сумку, левое бедро, прокусив одежду. Услышав крик со двора своего дома, с лопатой выбежал супруг пострадавшей Н. и загнал собаку во двор ответчика. После нападения истец Н. проходила стационарное лечение и амбулаторное лечение за свой счет. Ребенок стал испытывать страх при виде собак.

Владельцем собаки являлся ответчик Х., который привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 408 КРКоАП за нарушение установленных местными представительными органами областей правил содержания собак в городах, повлекших причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц. Ответчик не производил вакцинацию собаки. Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд взыскал с ответчика в пользу Н. сумму компенсации морального и материального вреда в размере 91 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу.

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