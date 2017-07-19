По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ «Неверовские»

По версии следствия, один из лидеров преступной группировки, действовавшей в Тольятти и контролировавшей предприятие по продаже лома черного металла, решил устранить конкурента, проживавшего в Татарстане.
В прокуратуре сообщили, что для этого лидер группировки разработал план преступления, привлек Игоря Никитенко, еще двух мужчин и распределил между ними роли.
Вечером 14 сентября 2006 г. недалеко от автостоянки напротив дома № 58 на ул. П. Лумумбы в Казани, двое киллеров из самодельного пистолета расстреляли потерпевшего, после чего скрылись в автомобиле под управлением ныне подсудимого.
По данным Прокуратуры Республики Татарстае, в 2013 году организатор преступления был убит в Тольятти. Остальные соучастники скрылись от органов следствия и были объявлены в международный розыск.
Данное преступление получило большой общественный резонанс. СМИ сообщали, что от рук киллеров погиб соучредитель казанского ООО «Русмет» Юрий Малышев. Вечером он поставил свой «Лексус» на автостоянку и направился к дому. Киллер стрелял из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ-76, который потом бросил рядом с телом. Бизнесмен, получив несколько ранений в грудь, скончался на месте.
Основной версией убийства в СМИ называли деятельность Малышева на посту коммерческого директора ООО «Русмет». Компания занимается поставкой изделий из металла и является дилером многих крупных металлургических предприятий, в том числе ОАО «Татметалл».
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах Республики Татарстан, по версии следствия организатором убийства бизнесмена считается один из бригадиров ОПГ «Неверовские» Игорь Тырлышкин, который действовал под началом лидера ОПГ Сергея Неверова (Невер). Игорь Тырлышкин был убит в Тольятти в 2013 году. А Сергей Неверов находится сейчас в розыске по подозрению в причастности к ряду преступления.