По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ «Неверовские»

По версии следствия, один из лидеров преступной группировки, действовавшей в Тольятти и контролировавшей предприятие по продаже лома черного металла, решил устранить конкурента, проживавшего в Татарстане.

В прокуратуре сообщили, что для этого лидер группировки разработал план преступления, привлек Игоря Никитенко, еще двух мужчин и распределил между ними роли.

Вечером 14 сентября 2006 г. недалеко от автостоянки напротив дома № 58 на ул. П. Лумумбы в Казани, двое киллеров из самодельного пистолета расстреляли потерпевшего, после чего скрылись в автомобиле под управлением ныне подсудимого.

По данным Прокуратуры Республики Татарстае, в 2013 году организатор преступления был убит в Тольятти. Остальные соучастники скрылись от органов следствия и были объявлены в международный розыск.

Данное преступление получило большой общественный резонанс. СМИ сообщали, что от рук киллеров погиб соучредитель казанского ООО «Русмет» Юрий Малышев. Вечером он поставил свой «Лексус» на автостоянку и направился к дому. Киллер стрелял из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ-76, который потом бросил рядом с телом. Бизнесмен, получив несколько ранений в грудь, скончался на месте.

Основной версией убийства в СМИ называли деятельность Малышева на посту коммерческого директора ООО «Русмет». Компания занимается поставкой изделий из металла и является дилером многих крупных металлургических предприятий, в том числе ОАО «Татметалл».