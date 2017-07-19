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18:02 (мск), источник: Newslab.ru

Полицейские ищут сбившую ребенка на переходе автоледи

Иномарка сбила 12-летнего подростка на пешеходном переходе, который он переходил на зеленый сигнал светофора.

В Красноярске на ул. Шахтеров подросток попал под машину, водитель скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Авария произошла сегодня днем, около 14:10, в районе дома № 6/1 на ул. Шахтеров. По предварительной информации, иномарка сбила 12-летнего мальчика, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Машиной управляла женщина 30−35 лет. Мальчик получил травмы, а водитель с места ДТП сразу скрылась.

Сотрудники полиции просят красноярцев помочь в поиске виновника происшествия. Очевидцы ДТП и те, кому известна информация о личности водителя, могут сообщить ее по телефонам 127 или 8−913−838−52−18.

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