Полицейские ищут сбившую ребенка на переходе автоледи
Иномарка сбила 12-летнего подростка на пешеходном переходе, который он переходил на зеленый сигнал светофора.
Иномарка сбила 12-летнего подростка на пешеходном переходе, который он переходил на зеленый сигнал светофора.
В Красноярске на ул. Шахтеров подросток попал под машину, водитель скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в
Авария произошла сегодня днем, около 14:10, в районе дома № 6/1 на ул. Шахтеров. По предварительной информации, иномарка сбила 12-летнего мальчика, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Машиной управляла женщина 30−35 лет. Мальчик получил травмы, а водитель с места ДТП сразу скрылась.
Сотрудники полиции просят красноярцев помочь в поиске виновника происшествия. Очевидцы ДТП и те, кому известна информация о личности водителя, могут сообщить ее по телефонам 127 или 8−913−838−52−18.