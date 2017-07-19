Полицейские ищут сбившую ребенка на переходе автоледи

В Красноярске на ул. Шахтеров подросток попал под машину, водитель скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Авария произошла сегодня днем, около 14:10, в районе дома № 6/1 на ул. Шахтеров. По предварительной информации, иномарка сбила 12-летнего мальчика, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Машиной управляла женщина 30−35 лет. Мальчик получил травмы, а водитель с места ДТП сразу скрылась.