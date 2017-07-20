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07:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

Срочно: Под Воронежем пропавшего 3-летнего мальчика нашли мёртвым

Поиски ребёнка продолжались 6 суток.

Пропавшего 3-летнего Артёма Кузнецова нашли мёртвым днем среды, 19 июля. Поиски продолжались шесть дней. По сведениям «Вести-Воронеж», тело ребенка нашли сотрудники МЧС буквально в 400 метрах от места, где обнаружили его вещи. Поисковики до последнего надеялись, что мальчика найдут живым, так как его следы были совсем свежие.

Поисковики и силовики вышли на след пропавшего Артёма Кузнецова 18 июля. У семилукского села Голосновка нашли шлёпок Артёма и след его ноги, штаб поисковой операции переместился с территории Липецкой в Воронежскую область. После этого в местах, где мог отдыхать мальчик, обнаружили второй шлёпок и курточку с панамкой.

К поискам Артёма Кузнецова подключились сотрудники воронежского МЧС, семилукские полицейские. На помощь силовикам поисковый отряд «Воронежец» позвал воронежцев, жителей Семилуского района.

Артём Кузнецов исчез 13 июля в 2 км от Липецкого села Михайловка, которое граничит с Семилукским районом. Родители пошли косить траву и оставили Артёма на лугу собирать ягоды под присмотром 5-летней сестры. Сестра ненадолго отлучилась, а Артём пропал. После безуспешных поисков родители обратились в правоохранительные органы.

По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в Тербунском районе следователи возбудили дело об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ). Они допросили родителей пропавшего мальчика, в том числе с использованием полиграфа. На месте происшествия был проведён следственный эксперимент, подтвердивший версию отца об исчезновении мальчика.

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