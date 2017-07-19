Дорожные работы стали причиной повреждения участка дороги на улице Ошарской Нижнего Новгорода
Рабочие повредили водопроводный колодец.
Рабочие повредили водопроводный колодец.
Дорожные работы стали причиной повреждения участка дороги на ул. Ошарской Нижнего Новгорода. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ОАО «Нижегородский водоканал»,
Согласно информации, 18 июля на участке дороги у дома № 36 по ул. Ошарской автомобиль провалился одним колесом под асфальт. Специалисты «Нижегородского водоканала», исследовав 19 июля место происшествия, выяснили, что провалов грунта, равно как и аварий на водопроводных сетях, в этом районе не зафиксировано.
Причиной образования ямы, которую местные жители приняли за очередной провал грунта, стали действия дорожных рабочих. Они сняли на участке на данном участке старый асфальт и крышку канализационного люка, повредив при этом водопроводный колодец. В открытый колодец позже и въехал автомобиль.