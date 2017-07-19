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17:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дорожные работы стали причиной повреждения участка дороги на улице Ошарской Нижнего Новгорода

Рабочие повредили водопроводный колодец.

Источник: НТА-Приволжье

Дорожные работы стали причиной повреждения участка дороги на ул. Ошарской Нижнего Новгорода. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ОАО «Нижегородский водоканал», из-за дорожных рабочих был поврежден водопроводный колодец.

Согласно информации, 18 июля на участке дороги у дома № 36 по ул. Ошарской автомобиль провалился одним колесом под асфальт. Специалисты «Нижегородского водоканала», исследовав 19 июля место происшествия, выяснили, что провалов грунта, равно как и аварий на водопроводных сетях, в этом районе не зафиксировано.

Причиной образования ямы, которую местные жители приняли за очередной провал грунта, стали действия дорожных рабочих. Они сняли на участке на данном участке старый асфальт и крышку канализационного люка, повредив при этом водопроводный колодец. В открытый колодец позже и въехал автомобиль.

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