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17:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Арестован один из организаторов убийства сына нижегородского бизнесмена

Меру пресечения второму организатору суд намерен определить 21 июля.

В Нижнем Новгороде на два месяца арестован один из подозреваемых в организации похищения и убийства сына местного предпринимателя. Меру пресечения второму организатору суд намерен определить 21 июля.

По данным суда, несостоявшееся похищение и убийство стало второй попыткой московского бизнесмена «заказать» своего бывшего компаньона. Первая была предпринята еще в 2006 году. Тогда киллер отказался от этого «заказа».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области было предотвращено заказное убийство 25-летнего сына одного из местных предпринимателей. В организации убийства подозреваются двое жителей Москвы.

При этом преступники изначально решили убить молодого человека, а затем шантажировать его отца, уверяя его, что сын все еще жив.

Для этого они начали поиск киллера и нашли его в Чувашии. За убийство они назначили награду в 2 млн рублей.

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