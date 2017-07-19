Арестован один из организаторов убийства сына нижегородского бизнесмена

В Нижнем Новгороде на два месяца арестован один из подозреваемых в организации похищения и убийства сына местного предпринимателя. Меру пресечения второму организатору суд намерен определить 21 июля.

По данным суда, несостоявшееся похищение и убийство стало второй попыткой московского бизнесмена «заказать» своего бывшего компаньона. Первая была предпринята еще в 2006 году. Тогда киллер отказался от этого «заказа».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области было предотвращено заказное убийство 25-летнего сына одного из местных предпринимателей. В организации убийства подозреваются двое жителей Москвы.

При этом преступники изначально решили убить молодого человека, а затем шантажировать его отца, уверяя его, что сын все еще жив.