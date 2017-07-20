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08:30 (мск), источник: АиФ Самара

Общественник и адвокат осуждены за посредничество многомиллионной взятки

Вынесен приговор адвокату Палаты адвокатов Москвы и председателю совета организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам.

Суд признал заместителя председателя центрального совета — председателя совета Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» Александра Ильина и адвоката Палаты адвокатов города Москвы Алексея Ярзуткина виновными в посредничестве во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в мае 2016 года злоумышленники предложили директору ООО «Истоки» свое посредничество в передаче взятки в сумме 13 миллионов 500 тысяч рублей судье Президиума Верховного суда Российской Федерации за вынесение им решения об отмене постановлений Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа и направление дела на новое рассмотрение в соответствующий суд.

После этого, 28 июля 2016 года Ильин и Ярзуткин, получили от директора общества в качестве незаконного вознаграждения часть требуемой взятки в размере 125 тысяч рублей и муляжа денежных средств, общим номиналом пять миллионов 375 тысяч рублей, для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки судье Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела проведено несколько обысков, объемная фоноскопическая экспертиза, проанализировано большое количество детализаций телефонных разговоров по нескольким регионам.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Суд приговорил Ильина к четырём годам лишения свободы, а Ярзуткина — к 2, 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

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