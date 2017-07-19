Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг больного раком Задорнова рассказал о планах артиста
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
18:11 (мск), источник: БЕЛТА

Безбилетник из Барановичей подрался с контролерами

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина подрался с контролерами, не желая оплачивать проезд в общественном транспорте, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Святослав Бормотин.

Инцидент произошел 17 июля. Во время проверки одного из автобусов контролеры выявили безбилетника. Для составления административного протокола 35-летнего местного жителя вывели на улицу, однако нарушитель попытался убежать. Чтобы помешать этому, работники стали удерживать его. Обозленный мужчина ударил кулаком в голову контролера-кассира и укусил дружинника.

Административный протокол на безбилетника все-таки был составлен. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Представитель Баскова рассказала о его свадьбе в Грозном
Минчанин заплатил штраф за оскорбление в сети понравившейся девушки
Представитель Баскова рассказала о его свадьбе в Грозном
Законопроект о модерации соцсетей заново внесут в Госдуму
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
МВД разрешило останавливать автомобилистов вне постов
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь