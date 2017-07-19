Безбилетник из Барановичей подрался с контролерами

Инцидент произошел 17 июля. Во время проверки одного из автобусов контролеры выявили безбилетника. Для составления административного протокола 35-летнего местного жителя вывели на улицу, однако нарушитель попытался убежать. Чтобы помешать этому, работники стали удерживать его. Обозленный мужчина ударил кулаком в голову контролера-кассира и укусил дружинника.
Административный протокол на безбилетника все-таки был составлен. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.