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18:19 (мск), источник: Tengrinews

При обыске у Муратхана Токмади изъяты значительное количество боеприпасов и оружия — Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РК проводит расследования по заявлениям и обращениям граждан в отношении Муратхана Токмади, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Как известно, межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. При обыске у подозреваемого изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства. По заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются и другие эпизоды преступной деятельности Токмади», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

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При обыске у Муратхана Токмади изъято значительное количество боеприпасов и оружия - Генпрокуратура
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