При обыске у Муратхана Токмади изъяты значительное количество боеприпасов и оружия — Генпрокуратура

«Как известно, межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. При обыске у подозреваемого изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства. По заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются и другие эпизоды преступной деятельности Токмади», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.