Стрелявший на одной из кишиневских террас ответит за свой поступок

Источник: Noi.md

Речь идет о сыне Аллы Венгер Игоре Венгере, который был снят на видеокамеру в момент стрельбы в заведении, которое принадлежит его матери.

На запрос прессы, пресс-офицер столичной полиции Светлана Скрипинчук заявила, что полиция намерена заслушать подозреваемого и свидетелей происшествия, сообщает unimedia.info.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», за что ему грозит провести в тюрьме до 7 лет.

Просмотрев видеозапись, эксперт, приглашенный представителями прессы, заявил, что налицо нарушение нескольких положений закона о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения.

Эксперт подозревает, что нарушено положение о минимальном возрасте на получение разрешения на ношение оружия. Кроме того, оружие было использовано в общественном месте. Игорь Венгер также нарушил правила техники безопасности наведя дуло пистолета на снимавшего видео и поставив палец на спусковое устройство, что могло привести к трагическим последствиям. Молодой человек может быть к тому же привлечен к ответственности за ношение оружия в заряженном виде, что представляет собой нарушение действующего законодательства.