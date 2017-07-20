В Самаре погибла женщина, которую зажало «семеркой», въехавшей в Lada Granta
В среду, 19 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина, сообщает
В среду, 19 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина, сообщает
В 15:35 в районе 9 просеки 25-летний водитель «семерки» на ул. Берег реки Волга допустил самопроизвольное движение машины. В результате автомобиль столкнулся с припаркованной пустой Lada Granta. При этом между машинами зажало 67-летнюю женщину.
От полученных травм пешеход скончалась на месте.