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09:10 (мск), источник: Volga News

В Самаре погибла женщина, которую зажало «семеркой», въехавшей в Lada Granta

В среду, 19 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:35 в районе 9 просеки 25-летний водитель «семерки» на ул. Берег реки Волга допустил самопроизвольное движение машины. В результате автомобиль столкнулся с припаркованной пустой Lada Granta. При этом между машинами зажало 67-летнюю женщину.

От полученных травм пешеход скончалась на месте.

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