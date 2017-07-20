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09:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Зараженные бешенством мертвые лисы обнаружены в Сарове Нижегородской области

Зараженные бешенством мертвые лисы обнаружены в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарова 19 июля 2017 года.

Как уточнили корреспонденту НИА «Нижний Новгород» в администрации ЗАТО, два павших животных были обнаружены 14 июля возле городского кладбища и в районе ул. Кирова. Трупы животных были направлены на исследование в результате которого выяснилось, что животные были заражены бешенством. После исследования мертвые лисицы были утилизированы.

По словам и.о. начальника саровского госветуправления Бориса Красовского, тревожным фактором является то, что одно животных найдено возле еды, приготовленной для зверей людьми, что означает вероятность контакта человека с зараженными лисами. При этом болезнь может передаться к человеку от собак или кошек, контактировавших с бешеными зверьми.

В связи с данным происшествием 19 июля было проведено внеплановое заседание санитарной противоэпидемической комиссии. В ходе заседания саровское госветуправление проинформировало общественность о том, что в настоящее время город в достаточной мере обеспечен вакцинами, поэтому все владельцы домашних животных, в том числе и скота, могут обратиться за бесплатными профилактическими прививками от бешенства.

Также департаменту городского хозяйства администрация Сарова дала поручение усилить меры по отлову безнадзорных животных, а гражданам настоятельно рекомендовала не организовывать стихийные точки кормления. При обнаружении лисы, или иного дикого животного, на улицах города саровчанам рекомендуется сообщать об этом по телефону (83130)5−59−24. В связи с данным происшествием в городе в ближайшее время планируется объявить карантин по бешенству животных.

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