Утечка на теплосетях привела к дорожному провалу на проспекте Бусыгина

Утечка на сетях теплоснабжения стала причиной образовавшегося провала у дома № 19 по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе областного центра. Как сообщили в городской администрации, в настоящее время яма огорожена во избежание несчастных случаев. До 27 июля ресурсоснабжающая организация, проводившая работы на этом участке, должна устранить причины образования провала, а также выполнить благоустройство территории.



