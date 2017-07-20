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09:41 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Утечка на теплосетях привела к дорожному провалу на проспекте Бусыгина

Организация, проводившая работы, должна выполнить благоустройство территории.

Утечка на сетях теплоснабжения стала причиной образовавшегося провала у дома № 19 по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе областного центра. Как сообщили в городской администрации, в настоящее время яма огорожена во избежание несчастных случаев. До 27 июля ресурсоснабжающая организация, проводившая работы на этом участке, должна устранить причины образования провала, а также выполнить благоустройство территории.

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