Жителю Омска отказали в трудоустройстве из-за «гей-пропаганды»

Источник: РИА Новости

«Заявление подано в Первомайский районный суд города Омска… Чего я хочу добиться своим иском? Наказать ответчика за незнание и несоблюдение статьи 37 Конституции РФ (о праве каждого на труд) и Трудового кодекса РФ», — сообщил РИА Новости мужчина, пожелав не афишировать своего имени.

По его словам, весной этого года он пытался устроиться в магазин спортивного питания продавцом-консультантом, но не прошел собеседование. После того как он попросил оформить отказ в письменном виде, из компании за подписью начальника отдела кадров пришло письмо, в котором сообщалось, что магазин не имеет права взять молодого человека на работу в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, так как «манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения».

«Я очень надеюсь, что суд удовлетворит мои пожелания в наказании данного магазина, принеся не только извинения, но и компенсацию морального вреда, и покрытие судебных издержек», — сказал омич, отметив, что пошел в суд не потому, что его «обидели, сравнив с голубым», а в связи с нарушением его гражданских прав.

Комментариями представителей магазина, в который безуспешно пытался трудоустроиться мужчина, РИА Новости в данный момент не располагает.

Иск 24 июля рассмотрит Первомайский районный суд Омска.