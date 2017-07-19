На Урале рыбак спас четырех утопающих, взяв их «на буксир»
ЧП произошло на озере Шарташ, расположенном на восточной окраине Екатеринбурга.
ЧП произошло на озере Шарташ, расположенном на восточной окраине Екатеринбурга.
На рыбалку Владимир отправился с рассветом, но уже в семь утра его небольшое деревянное суденышко стало спасательным кругом для нескольких человек. Пенсионер заметил, как почти в центре озера (а глубина здесь достигает четырех метров) перевернулась лодка, в которой находились два парня и две девушки. Судя по неумелому барахтанью в воде, плавали они плохо. Пришлось пенсионеру налечь на весла, чтобы спасти их.
«Молодые люди, ухватившись за борт, держались на плаву, пока рыбак вызывал спасателей и двигался на лодке к берегу. Таким образом ему пришлось преодолеть около 200 метров», — сообщили обстоятельства происшествия в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сотрудники службы спасения Шарташа, примчавшись на сигнал бедствия, достали незадачливых пловцов из воды, а у Владимира взяли координаты, чтобы отблагодарить за неравнодушие. Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области решает вопрос о представлении Левинова к ведомственной награде МЧС России.
Между тем.
На озере Максимка в Челябинской области в конце июня утонули семь человек, в том числе четверо детей. Родители решили покатать ребятишек на лодке. В моторку, где не было ни одного спасательного круга, набилось восемь человек, в том числе двухлетний малыш. На середине озера лодка перевернулась. Трое подростков сумели доплыть до берега. Остальные утонули, как и двое бросившихся на их спасение мужчин.