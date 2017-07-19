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22:30 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале рыбак спас четырех утопающих, взяв их «на буксир»

ЧП произошло на озере Шарташ, расположенном на восточной окраине Екатеринбурга.

На рыбалку Владимир отправился с рассветом, но уже в семь утра его небольшое деревянное суденышко стало спасательным кругом для нескольких человек. Пенсионер заметил, как почти в центре озера (а глубина здесь достигает четырех метров) перевернулась лодка, в которой находились два парня и две девушки. Судя по неумелому барахтанью в воде, плавали они плохо. Пришлось пенсионеру налечь на весла, чтобы спасти их.

«Молодые люди, ухватившись за борт, держались на плаву, пока рыбак вызывал спасателей и двигался на лодке к берегу. Таким образом ему пришлось преодолеть около 200 метров», — сообщили обстоятельства происшествия в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники службы спасения Шарташа, примчавшись на сигнал бедствия, достали незадачливых пловцов из воды, а у Владимира взяли координаты, чтобы отблагодарить за неравнодушие. Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области решает вопрос о представлении Левинова к ведомственной награде МЧС России.

Между тем.

На озере Максимка в Челябинской области в конце июня утонули семь человек, в том числе четверо детей. Родители решили покатать ребятишек на лодке. В моторку, где не было ни одного спасательного круга, набилось восемь человек, в том числе двухлетний малыш. На середине озера лодка перевернулась. Трое подростков сумели доплыть до берега. Остальные утонули, как и двое бросившихся на их спасение мужчин.

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