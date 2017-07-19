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22:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области завершены восстановительные работы на месте схода грузовых вагонов

В Челябинской области завершены восстановительные работы на месте схода двух пустых грузовых вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, в работах участвовали 78 человек и 10 единиц техники.

На данный момент (20 часов мск) движение поездов открыто.

Напомним, сегодня в пятом часу по местному времени в Ашинском муниципальном районе на перегоне Миньяр — Биянка произошел сход двух порожних хвостовых вагонов грузового железнодорожного состава, состоящего из 74 вагонов. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В работах были задействованы два восстановительных поезда (из Аши и Златоуста).

На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции и прокуратуры. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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