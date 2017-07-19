Четверо детей стали жертвами ДТП в Курской области
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили «Интерфаксу» в
По его словам, еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами.
В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в среду возле деревни Щетинка.
«Автомобиль «Пежо» в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную, в результате чего столкнулся с автомобилем «Фольксваген», — рассказали в полиции.