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22:23 (мск), источник: Интерфакс

Четверо детей стали жертвами ДТП в Курской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного управления МВД.

По его словам, еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в среду возле деревни Щетинка.

«Автомобиль «Пежо» в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную, в результате чего столкнулся с автомобилем «Фольксваген», — рассказали в полиции.

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