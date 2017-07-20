Вечером в Воронежской области больше часа тушили полыхавший электровоз

Вечером в среду, 19 июля, произошел пожар на железной дороге в Новохоперском районе. В МЧС поступило сообщение о ЧП поступило в 20:20. На место выехали сразу несколько пожарных отделений. Поезд горел между селами Елань-Колено и Подосиновкой. Пламя удалось потушить в 21:30.