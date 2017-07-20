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09:33 (мск), источник: Новости Воронежа

Вечером в Воронежской области больше часа тушили полыхавший электровоз

ЧП произошло в Новохоперском районе.

Вечером в среду, 19 июля, произошел пожар на железной дороге в Новохоперском районе. В МЧС поступило сообщение о ЧП поступило в 20:20. На место выехали сразу несколько пожарных отделений. Поезд горел между селами Елань-Колено и Подосиновкой. Пламя удалось потушить в 21:30.

«В результате пожара огнем поврежден электровоз на площади 16 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На месте происшествия от МЧС работали 8 человек. Причину возгорания поезда выясняют.

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