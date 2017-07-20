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00:15 (мск), источник: РБК

Российского хакера приговорили в США к пяти годам тюрьмы

Россиянина Марка Вартаняна в США приговорили к пяти годам тюрьмы. Ущерб от вредоносной программы, которую он распространял, по оценкам следствия, составил порядка $500 млн.

Источник: Reuters

Американский суд приговорил российского программиста Марка Вартаняна, признавшегося в распространении вредоносных программ, к пяти годам тюрьмы, сообщает Associated Press.

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Приговор был вынесен судом в городе Атланта. При назначении наказания судья учел чистосердечное признание Вартаняна и его сотрудничество со следствием. Кроме того, ему зачтется то время, которое он ранее провел в заключении — под арестом хакер находится с 2014 года. После отбытия наказания его депортируют в Россию.

Вартанян был задержан в Норвегии, в городе Фредрикстадт по запросу Вашингтона. Как полагают американские власти, российский программист действовал в Сети под псевдонимом Kolypto. По данным следствия, он участвовал в разработке вредоносной программы Citadel, которая продавалась заказчикам на закрытых русскоязычных интернет-форумов начиная с 2011 года.

Citadel похищала с компьютеров персональную информацию и данные о счетах, что позволяло злоумышленникам получать прибыль — по оценкам американских властей, ущерб от разработанной российскими хакерами программы составил порядка $500 млн.

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Москвич Марк Вартанян работал над развитием и распространением программы с августа 2012 по июнь 2014 года. Он не был ее непосредственным автором, однако помогал разработчикам Citadel в ее усовершенствовании. До апреля 2014 года он занимался этим, проживая на Украине, однако позднее он переехал в Норвегию.

Вартанян был задержан осенью 2014 года на своем рабочем месте. Помимо работы над вредоносной программой, он имел и официальное место трудоустройства — норвежскую IT-компанию Dignio. Найти хакера ФБР удалось благодаря вычисленному IP-адресу.

Американские власти потребовали экстрадировать Вартаняна в США, однако Норвегия не сразу пошла на этот шаг. Помешать его экстрадиции пыталось и российское посольство.

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В декабре 2016 года Вартаняна все же передали в США. Весной этого года он признал свою вину. За время следствия Вартанян активно сотрудничал с представителями. 29-летний хакер договорился о сделке со следствием, благодаря чему получил минимальное наказание. На суде прокуроры отметили его деятельное раскаяние. «Я редко встречаюсь с людьми, которые так же раскаиваются за свои действия, как Марк Вартанян», — заявил обвинитель.

Вартанян также обратился к судье со словами извинений. По его словам, в тюрьме он впервые познакомился с Библией и это оказало на него сильное влияние. «Я хотел бы увидеть, как я могу вести жизнь в вере, которую мне показал Бог, за пределами тюрьмы», — цитирует Вартаняна AP.

Ранее, 8 июля в США приговорили к девяти годам тюрьмы другого хакера из России — Александра Твердохлебова. Следствие установило, что он причастен к похищению десятков тысяч номеров кредитных карт. После ареста на его счетах обнаружили $5 млн.

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