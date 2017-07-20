Уголовник напал на хабаровчанку, когда она возвращалась с работы
В Хабаровске 40-летний безработный мужчина, имеющий криминальное прошлое, ограбил местную жительницу.
В Хабаровске 40-летний безработный мужчина, имеющий криминальное прошлое, ограбил местную жительницу.
Фигурант напал на потерпевшую около дома на улице Калараша. Женщина как раз возвращалась с работы. Злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей и убежал.
Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали фигуранта и изъяли у него украшение. Ювелирное изделие вернули заявительнице. Сейчас мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на