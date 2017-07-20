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03:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник напал на хабаровчанку, когда она возвращалась с работы

В Хабаровске 40-летний безработный мужчина, имеющий криминальное прошлое, ограбил местную жительницу.

Фигурант напал на потерпевшую около дома на улице Калараша. Женщина как раз возвращалась с работы. Злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей и убежал.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали фигуранта и изъяли у него украшение. Ювелирное изделие вернули заявительнице. Сейчас мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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