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03:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа

Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа.

Сотрудники полиции задержали жителя Пограничного района, подозреваемого в совершении грабежа, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился местный житель с заявлением о грабеже.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Алеутской неизвестный мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя Пограничного района.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова.

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