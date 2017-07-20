Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа.

Сотрудники полиции задержали жителя Пограничного района, подозреваемого в совершении грабежа, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился местный житель с заявлением о грабеже.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Алеутской неизвестный мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя Пограничного района.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.