Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа
Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа.
Жителя Приморья подозревают в совершении грабежа.
Сотрудники полиции задержали жителя Пограничного района, подозреваемого в совершении грабежа, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
В полицию обратился местный житель с заявлением о грабеже.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Алеутской неизвестный мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя Пограничного района.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина Петрова.