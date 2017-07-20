Особый противопожарный режим ввели в Комсомольске-на-Амуре

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Жителям города запрещается посещать леса, расположенные в границах Комсомольска. Речь идет о зеленой зоне озера Мылки, насаждениях у горы Острая на Амурстали, урочище Байбары, а также Силинском лесе и зеленой зоне в пойме Силинки, за исключением зоны отдыха у Комшоссе. В список внесены район проток Амура между Хумминским шоссе, собственно Амуром и железнодорожными путями.

Кроме того, жителям города нельзя применять открытый огонь, исключение сделано только для специально оборудованных мест.

На время действия особого противопожарного режима на ведущих в лес дорогах установят специальные знаки. Служащие будут патрулировать местность, также они напомнят дачникам о правилах пожарной безопасности. Нарушителям грозит ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.