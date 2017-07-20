В краевом МЧС попросили не использовать телефоны для съемки происшествий

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендовали не использовать телефоны для съемки происшествий, а сразу сообщать информацию в оперативную службу. Свое заявление представители ведомства сделали после обрушения базы в пер. Телевизорном.

Напомним, инцидент произошел 19 июля в 14:35. Заброшенное строение, ранее принадлежавшее овощной базе, рухнуло из-за ветхости. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Спустя несколько минут в соцсетях появились фотографии и видеозаписи от очевидцев обрушения. Однако спасатели не сразу узнали о ЧП — звонок в службу поступил лишь через 40 минут. После этого расчеты МЧС незамедлительно выехали на место происшествия.

«Если бы в здании были люди, помощь им начали бы оказывать только спустя 40 минут. Если вы стали свидетелем происшествия, мобильный телефон нужно использовать не для съемки происходящего, а для звонка в оперативную службу», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Место обрушения было полностью исследовано спасателями, кинологами и пожарными — всего 21 человек. Также для разбора завалов привлекалось пять машин. В 16:30 все работы были полностью завершены. Известно, что погибших и пострадавших нет.