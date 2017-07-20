Находкинский автомошенник «работал» на всероссийском уровне

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские установили, что молодой человек на одном из автомобильных сайтов размещал объявления о продаже автозапчастей и комплектующих на иномарки, которых в наличии у него не было.

К обвиняемому с целью приобретения товара обращались жители Екатеринбурга, Качканара, Абазы, Ростова-на-Дону, Нижневартовска, Краснодара, Ульяновска.

Перечислив на банковскую карту обвиняемого деньги и не получив в итоге своих заказов, потерпевшие стали обращаться в полицию.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Находке по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого за мошенничество местного жителя. Последний раз к уголовной ответственности мужчина привлекался в ноябре 2016 года и был приговорен к условной мере наказания.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следователями доказана причастность фигуранта к 11 эпизодам противоправной деятельности. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.