Неизвестный пироман спалил две машины в Пионерском поселке
Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus.
Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus.
Пироман поджег две машины сегодня ночью в Пионерском поселке Екатеринбурга, сообщает 20 июля корреспондент «АиФ-Урал».
Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus. По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, а затем в воздухе почувствовался запах гари. Сразу после этого к автомобилям стали подходить жители близлежащих домов. По факту возгорания автомобилей будет проведена проверка, а также
На место были вызваны спасатели. Было задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут. Автомобили восстановлению не подлежат.
В Екатеринбурге регулярно горят автомобили. Так автомобиль «Инфинити» подожгли в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Возгорание дорогой иномарки произошло в районе двух часов ночи. Автомобиль был припаркован около жилой высотки. Пожарные оперативно прибыли на место пожара, однако спасти салон автомобиля уже не смогли. Скорее всего, в уральской столице действует группа пироманов.