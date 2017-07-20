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08:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Неизвестный пироман спалил две машины в Пионерском поселке

Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus.

Пироман поджег две машины сегодня ночью в Пионерском поселке Екатеринбурга, сообщает 20 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus. По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, а затем в воздухе почувствовался запах гари. Сразу после этого к автомобилям стали подходить жители близлежащих домов. По факту возгорания автомобилей будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания.

На место были вызваны спасатели. Было задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут. Автомобили восстановлению не подлежат.

В Екатеринбурге регулярно горят автомобили. Так автомобиль «Инфинити» подожгли в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Возгорание дорогой иномарки произошло в районе двух часов ночи. Автомобиль был припаркован около жилой высотки. Пожарные оперативно прибыли на место пожара, однако спасти салон автомобиля уже не смогли. Скорее всего, в уральской столице действует группа пироманов.

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