Неизвестный пироман спалил две машины в Пионерском поселке

Пироман поджег две машины сегодня ночью в Пионерском поселке Екатеринбурга, сообщает 20 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Сгорели Suzuki Suzuki Grand Vitara и Lada Largus. По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, а затем в воздухе почувствовался запах гари. Сразу после этого к автомобилям стали подходить жители близлежащих домов. По факту возгорания автомобилей будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания.

На место были вызваны спасатели. Было задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут. Автомобили восстановлению не подлежат.