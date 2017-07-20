Жительница Пермского края выманила у знакомых более 500 тысяч рублей
Добровольно она долги не возвращала и кредиторам пришлось обращаться в полицию.
Добровольно она долги не возвращала и кредиторам пришлось обращаться в полицию.
Жительницу Губахи осудили за мошенничество — женщина просила у знакомых деньги в долг, однако возвращать их не собралась. В общей сложности она выманила у них более 500 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
С августа по октябрь 2015 года мошенница, пользуясь доверием своих знакомых, просила у них дать в долг разные суммы: от 25 до 350 тысяч рублей. При этом она вводила кредиторов в заблуждение относительно целей, на которые брала займы. Также женщина обещала вовремя выплатить всю сумму, однако добровольно никому деньги так и не вернула.
Суд признал её виновной в мошенничестве. Она проведёт в колонии 3 года и 6 месяцев. Также ей придётся возместить ущерб, причинённый кредиторам.