Жительница Пермского края выманила у знакомых более 500 тысяч рублей

Жительницу Губахи осудили за мошенничество — женщина просила у знакомых деньги в долг, однако возвращать их не собралась. В общей сложности она выманила у них более 500 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

С августа по октябрь 2015 года мошенница, пользуясь доверием своих знакомых, просила у них дать в долг разные суммы: от 25 до 350 тысяч рублей. При этом она вводила кредиторов в заблуждение относительно целей, на которые брала займы. Также женщина обещала вовремя выплатить всю сумму, однако добровольно никому деньги так и не вернула.