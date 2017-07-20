Сотрудница банка украла из кассы почти четыреста тысяч рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области сотрудница банка получила срок. Она украла деньги финансового учреждения.
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области сотрудница банка получила срок. Она украла деньги финансового учреждения.
Как сообщили в
Во время суда женщина вину признала, и частично возместила ущерб — 185 тыс. рублей.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, с нее взыскана оставшаяся сумма материального ущерба.