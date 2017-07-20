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08:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сотрудница банка украла из кассы почти четыреста тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области сотрудница банка получила срок. Она украла деньги финансового учреждения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимая, являясь сотрудником операционной кассы одного из отделений крупного банка России, в период с октября 2015 по октябрь 2016 похитила из кассы, вверенные ей денежные средства в сумме свыше 336 тыс. рублей.

Во время суда женщина вину признала, и частично возместила ущерб — 185 тыс. рублей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, с нее взыскана оставшаяся сумма материального ущерба.

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