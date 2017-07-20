В Прикамье пьяная виновница ДТП набросилась с кулаками на инспектора ДПС

Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, инцидент произошёл в апреле этого года. После совместного употребления спиртного, две подруги сели в машину. Одна из них была за рулём. Нетрезвая женщина не справилась с управлением автомобилем, и машина попала в ДТП. Прибывшие на место аварии полицейские решили доставить нарушительниц в отделение для дальнейшего разбирательства. Однако одной из них это не понравилось. Во время посадки в служебный автомобиль она два раза ударила инспектора кулаком в лицо.