Безработный хабаровчанин похитил телефон у пассажирки автобуса
В Хабаровске безработный местный житель обокрал пассажирку автобуса. Он вытащил из ее сумки телефон стоимостью около 35 тысяч рублей.
В Хабаровске безработный местный житель обокрал пассажирку автобуса. Он вытащил из ее сумки телефон стоимостью около 35 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали. Сейчас 38-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Смартфон вернули потерпевшей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на