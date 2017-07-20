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06:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Безработный хабаровчанин похитил телефон у пассажирки автобуса

В Хабаровске безработный местный житель обокрал пассажирку автобуса. Он вытащил из ее сумки телефон стоимостью около 35 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали. Сейчас 38-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Смартфон вернули потерпевшей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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