С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика
Полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков.
Полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков.
Транспортные полицейские Хабаровска перекрыли канал поставки синтетических наркотиков: с поезда
— Сотрудники полиции Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу задержали жителя Самары, подозреваемого в незаконной поставке на территорию Хабаровского края 25 килограммов синтетических наркотиков, — сообщила
Задержанный молодой человек рассказал, что в Хабаровске он должен был осуществить закладки наркотических средств в разных районах. «Работу» подозреваемый нашел по объявлению в интернете и понимал, что она незаконна.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит провести более 15 лет в колонии. Сейчас он находится в СИЗО.