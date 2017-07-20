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06:16 (мск), источник: VLADNEWS

С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика

Полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков.

Транспортные полицейские Хабаровска перекрыли канал поставки синтетических наркотиков: с поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера с 25 кг «синтетики», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Стоимость доставки одной партии наркотика варьировалась от 100 до 700 тысяч рублей.

— Сотрудники полиции Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу задержали жителя Самары, подозреваемого в незаконной поставке на территорию Хабаровского края 25 килограммов синтетических наркотиков, — сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. — В ходе досмотра багажа пассажира поезда Москва — Владивосток в его дорожном чемодане были обнаружены вакуумные пакеты с кристаллическим веществом общим весом 25 килограммов. Согласно заключению эксперта, изъятые наркотические вещества являются производными от N-метилэфедрона.

Задержанный молодой человек рассказал, что в Хабаровске он должен был осуществить закладки наркотических средств в разных районах. «Работу» подозреваемый нашел по объявлению в интернете и понимал, что она незаконна.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит провести более 15 лет в колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

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