В детском саду Владивостока на ребенка упал шкаф.

Маленький мальчик пострадал в детском саду в Снеговой Пади во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА «Дейта.ру». В дневное время в результате несчастного случая на 4-летнего ребенка упал шкаф.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, где врачи диагностировал и у него сотрясение головного мозга и серьезный ушиб плеча.

Мальчик был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, а по факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.