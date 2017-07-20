В детском саду Владивостока на ребенка упал шкаф
В детском саду Владивостока на ребенка упал шкаф.
В детском саду Владивостока на ребенка упал шкаф.
Маленький мальчик пострадал в детском саду в Снеговой Пади во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА «Дейта.ру». В дневное время в результате несчастного случая на 4-летнего ребенка упал шкаф.
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, где врачи диагностировал и у него сотрясение головного мозга и серьезный ушиб плеча.
Мальчик был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, а по факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.
Игорь Бегунов.