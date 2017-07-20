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06:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожарные вытащили мужчину из вспыхнувшего дома в Иркутске

Возгорание произошло ночью 20 июля.

Возгорание двухэтажного деревянного дома произошло на станции Батарейной в Иркутске сегодня ночью, 20 июля. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали из здания мужчину. По предварительной информации, среди причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем или поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

Предварительно установлено, что пожар начался на втором этаже дома.

— Прибывшие на место пожарные разбудили и эвакуировали мужчину. Специалисты определят точную причину пожара позже, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

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