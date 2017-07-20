Пожарные вытащили мужчину из вспыхнувшего дома в Иркутске

Возгорание двухэтажного деревянного дома произошло на станции Батарейной в Иркутске сегодня ночью, 20 июля. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали из здания мужчину. По предварительной информации, среди причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем или поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.