Пожарные вытащили мужчину из вспыхнувшего дома в Иркутске
Возгорание произошло ночью 20 июля.
Возгорание произошло ночью 20 июля.
Возгорание двухэтажного деревянного дома произошло на станции Батарейной в Иркутске сегодня ночью, 20 июля. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали из здания мужчину. По предварительной информации, среди причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем или поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Предварительно установлено, что пожар начался на втором этаже дома.
— Прибывшие на место пожарные разбудили и эвакуировали мужчину. Специалисты определят точную причину пожара позже, — рассказали в
В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.