В Киргизии восемь человек погибли в крупном ДТП
БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Восемь человек погибли, двое получили ранения в результате крупного ДТП на автомагистрали «Бишкек — Ош» в Киргизии, сообщили
БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Восемь человек погибли, двое получили ранения в результате крупного ДТП на автомагистрали «Бишкек — Ош» в Киргизии, сообщили
«В результате ДТП погибли восемь человек, два человека госпитализированы, на месте работают спасательные службы», — говорится в сообщении.
По данным
Автотрасса