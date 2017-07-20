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06:57 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии восемь человек погибли в крупном ДТП

БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Восемь человек погибли, двое получили ранения в результате крупного ДТП на автомагистрали «Бишкек — Ош» в Киргизии, сообщили пресс-службе МЧС республики.

«В результате ДТП погибли восемь человек, два человека госпитализированы, на месте работают спасательные службы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла около 6 часов утра (мск) в районе города Таш-Кумыр. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами.

Автотрасса Бишкек-Ош протяженностью свыше 600 километров является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше трех километров над уровнем моря.

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