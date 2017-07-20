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08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области подростки на мотоцикле попали в ДТП

Несовершеннолетний водитель и его пассажир госпитализированы, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирской области подростки на мотоцикле попали в ДТП, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в Маслянинском районе в селе Борково. Вечером 19 июля на улице 1-ого мая столкнулись «Жигули» шестой модели и мотоцикл «ИЖ». За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. Двухколесное транспортное средство опрокинулост, водитель и его 11-летний пассажир сломали ноги и получили сотрясение мозга.

По данному факту проводится проверка.

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