В Новосибирской области подростки на мотоцикле попали в ДТП, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в Маслянинском районе в селе Борково. Вечером 19 июля на улице 1-ого мая столкнулись «Жигули» шестой модели и мотоцикл «ИЖ». За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. Двухколесное транспортное средство опрокинулост, водитель и его 11-летний пассажир сломали ноги и получили сотрясение мозга.