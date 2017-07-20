В Актобе вышел на свободу осуждённый за мошенничество депутат-миллиардер
В августе 2016 года Ундиргенова приговорили к четырём годам за мошенничество. Но на днях наказание ему сократили за хорошее поведение и выпустили на волю.
В августе 2016 года Ундиргенова приговорили к четырём годам за мошенничество. Но на днях наказание ему сократили за хорошее поведение и выпустили на волю.
Бывший депутат и предприниматель Мейржан Ундиргенов освобождён из заключения по решению суда Актобе, сообщает «Азаттык» со ссылкой на
Постановлением актюбинского суда № 2 осуждённому Мейржану Ундиргенову сокращена одна четвёртая неотбытой части наказания с заменой оставшейся части срока на штраф. Такое же решение вынесено в отношении его сообщника,
Решение о помиловании принято с учётом того, что оба осуждённых во время отбывания тюремного срока «показали себя с лучшей стороны и возместили причинённый государству ущерб в полной мере», говорится в сообщении
Предприниматель Мейржан Ундиргенов, будучи депутатом Актюбинского областного маслихата, был арестован в мае 2015 года по подозрению в лжепредпринимательстве, контрабанде, злоупотреблении должностными обязанностями. У него дома следователи нашли и изъяли около полутора миллиардов тенге. Предполагаемое имущество подследственного оценено в миллионы долларов. Среди арестованного имущества — 600 единиц автобусов общественного транспорта и спецтехники.
Позже к арестованному имуществу прибавились двухэтажный коттедж стоимостью 70 млн, три квартиры и автомобиль. Кроме того, у Ундиргенова была обнаружена недвижимость и в Астане (гараж, квартиры, земельный участок и частный дом).
1 августа 2016 года суд приговорил Мейржана Ундиргенова к четырём годам колонии общего режима, с конфискацией имущества по статье 190, ч. 4, п. 2 УК РК (мошенничество). По остальным статьям его оправдали за отсутствием состава преступления.
Сообщник предпринимателя Ербол Адилов также был признан виновным в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией имущества.