Огонь на 18 га леса потушили в Иркутской области

За 19 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 18 га. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом же районе в локализованном состоянии находятся два пожара — в лесном фонде на площади в 9 га и на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» на площади в 40 га леса. В других муниципальных образованиях и в зоне космического мониторинга лесных пожаров нет.