Огонь на 18 га леса потушили в Иркутской области
В Иркутской области 19 июля потушен один лесной пожар на площади 18 га.
В Иркутской области 19 июля потушен один лесной пожар на площади 18 га.
За 19 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 18 га. Как сообщает
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, 20 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности не прогнозируется. IV класс прогнозируется в Катангском районе. III класс — в Бодайбинском,