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07:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Огонь на 18 га леса потушили в Иркутской области

В Иркутской области 19 июля потушен один лесной пожар на площади 18 га.

За 19 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 18 га. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом же районе в локализованном состоянии находятся два пожара — в лесном фонде на площади в 9 га и на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» на площади в 40 га леса. В других муниципальных образованиях и в зоне космического мониторинга лесных пожаров нет.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, 20 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности не прогнозируется. IV класс прогнозируется в Катангском районе. III класс — в Бодайбинском, Усть-Кутском, Жигаловском и Нукутском районах.

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