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08:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске ищут подъездного грабителя

Неизвестный мужчина совершил преступление в Центральном районе в конце июня, рассказали в МВД.

В Новосибирске ищут подъездного грабителя, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Неизвестный мужчина совершил нападение на человека 23 июня в одном из подъездов дома в Центральном районе Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Источник: Вести - Новосибирск

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам (383) 232−21−91, 232−21−90.

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