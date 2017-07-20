В Новосибирске ищут подъездного грабителя
Неизвестный мужчина совершил преступление в Центральном районе в конце июня, рассказали в МВД.
Неизвестный мужчина совершил преступление в Центральном районе в конце июня, рассказали в МВД.
В Новосибирске ищут подъездного грабителя, об этом сообщает
Неизвестный мужчина совершил нападение на человека 23 июня в одном из подъездов дома в Центральном районе Новосибирска.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Всех, кому