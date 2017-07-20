Спасатели сняли улей с балкона пенсионерки в Новосибирске
Осы поселились с внешней стороны, и пенсионерка не могла безопасно выходить на балкон, сообщили в
Осы поселились с внешней стороны, и пенсионерка не могла безопасно выходить на балкон, сообщили в
Спасатели сняли улей с балкона пенсионерки в Новосибирске, рассказали в «Вестей» муниципальной
«Приходится выезжать на нестандартные ситуации. Действуют исходя из опыта, советов старших коллег. Решаем, что нужно помогать людям, которым некому больше помочь», -отметил начальник муниципальной
Такие выезды у спасателей довольно редки. За последний год в МАСС всего пару раз обращались люди с проблемой с жалящими насекомыми.