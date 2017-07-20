Спасатели сняли улей с балкона пенсионерки в Новосибирске, рассказали в «Вестей» муниципальной аварийно-спасательной службе. Вызов поступил с улицы Золотодолинской в Академгородке. .

Бабушка-инвалид обращалась в другие инстанции, но ей никто не помог. Пенсионерка говорит, что звонила во многие организации, безрезультатно.

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«Приходится выезжать на нестандартные ситуации. Действуют исходя из опыта, советов старших коллег. Решаем, что нужно помогать людям, которым некому больше помочь», -отметил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.