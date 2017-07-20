В Прикамье на трассе сгорел грузовик

Рано утром 20 июля на трассе в Пермском крае загорелся автомобиль.

Как сообщили в службе спасения города Кунгура, вызов поступил около 8 часов утра. «Газель» загорелась на трассе Кунгур — Соликамск в районе кунгурского кладбища.

На место выехали спасатели и пожарные из Кунгура.

«По прибытию на место спасатели оказывали помощь пожарным в ликвидации возгорании автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в сообщении службы спасения города Кунгур.