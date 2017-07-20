В Прикамье на трассе сгорел грузовик
ЧП произошло возле кунгурского кладбища.
ЧП произошло возле кунгурского кладбища.
Рано утром 20 июля на трассе в Пермском крае загорелся автомобиль.
Как сообщили в службе спасения города Кунгура, вызов поступил около 8 часов утра. «Газель» загорелась на трассе Кунгур — Соликамск в районе кунгурского кладбища.
На место выехали спасатели и пожарные из Кунгура.
«По прибытию на место спасатели оказывали помощь пожарным в ликвидации возгорании автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в сообщении службы спасения города Кунгур.
Напомним, в мае этого года в Кунгуре за ночь сгорели десять автомобилей «Газель». Все они принадлежали одному предпринимателю (подробнее).