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08:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Правоохранители разбираются в причинах аварии автобуса в Перми 19 июля

ПЕРМЬ, 20 июля, ФедералПресс. СУ СКР по Пермскому краю и региональное УГИБДД разбираются в причинах аварии рейсового автобуса в Перми 19 июля, сообщается на сайте СУ СКР.

Автобус ехал из Краснокамска в Перми днем 19 июля. На улице Якутской он съехал в кювет и врезался в препятствие. Восемь взрослых и один младенец получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Следствие намерено изъять документы, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы и данные техосмотров.

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