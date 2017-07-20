Правоохранители разбираются в причинах аварии автобуса в Перми 19 июля
ПЕРМЬ, 20 июля, ФедералПресс. СУ СКР по Пермскому краю и региональное УГИБДД разбираются в причинах аварии рейсового автобуса в Перми 19 июля, сообщается на сайте СУ СКР.
ПЕРМЬ, 20 июля, ФедералПресс. СУ СКР по Пермскому краю и региональное УГИБДД разбираются в причинах аварии рейсового автобуса в Перми 19 июля, сообщается на сайте СУ СКР.
Автобус ехал из Краснокамска в Перми днем 19 июля. На улице Якутской он съехал в кювет и врезался в препятствие. Восемь взрослых и один младенец получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.
Следствие намерено изъять документы, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы и данные техосмотров.