Омича оштрафовали в Крыму за кутёж на вечеринке
Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
31-летнего омича арестовали в Крыму за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает
Стражи порядка задержали мужчину на улице Горького в Алуште, когда тот переходил из одного увеселительного заведения во второе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения — он шёл нетвёрдой походкой и от него сильно пахло спиртным.
Местный суд квалифицировал поведение омича как «оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность» и обязал выплатить административный штраф в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).
Несмотря на это, штраф вовремя оплачен не был. Тогда судебный
Приставы напоминают омичам, что в случае неуплаты штрафа в указанные сроки на должника накладывается повторная административная ответственность.