Омича оштрафовали в Крыму за кутёж на вечеринке

31-летнего омича арестовали в Крыму за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

Стражи порядка задержали мужчину на улице Горького в Алуште, когда тот переходил из одного увеселительного заведения во второе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения — он шёл нетвёрдой походкой и от него сильно пахло спиртным.

Местный суд квалифицировал поведение омича как «оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность» и обязал выплатить административный штраф в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Несмотря на это, штраф вовремя оплачен не был. Тогда судебный пристав-исполнитель выяснила, что на счету мужчины есть средства. В результате сумма штрафа была списана в полном объёме в доход государства.