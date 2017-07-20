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08:17 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае мать не смогла спасти больную дочь из горящего дома

Хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру.

В Козульском районе в горящем доме погибла девочка-подросток. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по краю.

Пожар начался сегодня, около 2:40 в селе Жуковка Козульского района в деревянном доме на двух хозяев. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело погибшей в огне 13-летней девочки.

По предварительной информации, хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру. Женщина открыла окно и вытолкнула на улицу своего 12-летнего сына. 13-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, оказала ей сопротивление, вырвалась и убежала.

Следователи уже начали проверку происшествия — они назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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