В Красноярском крае мать не смогла спасти больную дочь из горящего дома

В Козульском районе в горящем доме погибла девочка-подросток. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по краю.

Пожар начался сегодня, около 2:40 в селе Жуковка Козульского района в деревянном доме на двух хозяев. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело погибшей в огне 13-летней девочки.

По предварительной информации, хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру. Женщина открыла окно и вытолкнула на улицу своего 12-летнего сына. 13-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, оказала ей сопротивление, вырвалась и убежала.