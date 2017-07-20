В Красноярском крае мать не смогла спасти больную дочь из горящего дома
Хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру.
Хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру.
В Козульском районе в горящем доме погибла
Пожар начался сегодня, около 2:40 в селе Жуковка Козульского района в деревянном доме на двух хозяев. В
По предварительной информации, хозяйка дома заметила пожар в тот момент, когда огонь уже охватил квартиру. Женщина открыла окно и вытолкнула на улицу своего 12-летнего сына. 13-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, оказала ей сопротивление, вырвалась и убежала.
Следователи уже начали проверку происшествия — они назначили