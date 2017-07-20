В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры в «войнушку»
Ребенок не удержался на лестнице и упал на бетонный пол.
Ребенок не удержался на лестнице и упал на бетонный пол.
В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры со своими друзьями. Трагедия произошла 18 июля около 20:00.
По предварительным данным СК РФ по Красноярскому краю, трое детей играли в «войнушку» в подъезде многоквартирного дома. Один из мальчиков залез по лестнице, расположенной на пятом этаже и ведущей на чердак. При этом ребенок держал в руке игрушечный автомат.
Не удержавшись на лестнице, мальчик упал вниз головой с высоты 2,5 метра на бетонный пол. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, однако он умер, несмотря на все усилия врачей.
Сейчас СК устанавливает все обстоятельства гибели ребенка. Решение о заведении уголовного дела будет принято после окончания проверки.