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08:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры в «войнушку»

Ребенок не удержался на лестнице и упал на бетонный пол.

В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры со своими друзьями. Трагедия произошла 18 июля около 20:00.

По предварительным данным СК РФ по Красноярскому краю, трое детей играли в «войнушку» в подъезде многоквартирного дома. Один из мальчиков залез по лестнице, расположенной на пятом этаже и ведущей на чердак. При этом ребенок держал в руке игрушечный автомат.

Не удержавшись на лестнице, мальчик упал вниз головой с высоты 2,5 метра на бетонный пол. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, однако он умер, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас СК устанавливает все обстоятельства гибели ребенка. Решение о заведении уголовного дела будет принято после окончания проверки.

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