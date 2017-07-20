В Кировском затоне Хабаровска утонула 13-летняя девочка

В Хабаровске водолазы-спасатели завершили поиски утонувшей 13-летней девочки. Информация о происшествии поступила накануне вечером, 19 июля. Тогда же сотрудники полиции и краевого поисково-спасательного отряда организовали поиски, но они результатов не дали. Сегодня, 20 июля, тело подняли со дна Амура.

Операцию возобновили с раннего утра. К делу подключились шесть сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, которые с двумя комплектами водолазного оборудования погружались на дно затона. Поиски продолжались около получаса. Как уточнили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, водолазы обнаружили тело девочки на глубине около четырёх метров, подняли из воды и передали сотрудникам полиции.

Это уже второй ребёнок, который с начала купального сезона погиб на воде. До этого, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», трагедия унесла жизнь девочки в Железнодорожном районе краевой столицы. Всего с начала лета в городе утонули десять человек, что по статистике превысило показатели всего прошлогоднего сезона.