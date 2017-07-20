В Кировском затоне Хабаровска утонула 13-летняя девочка
Водолазы сегодня подняли её тело со дна Амура.
Водолазы сегодня подняли её тело со дна Амура.
В Хабаровске
Операцию возобновили с раннего утра. К делу подключились шесть сотрудников Дальневосточного регионального
Это уже второй ребёнок, который с начала купального сезона погиб на воде. До этого, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», трагедия унесла жизнь девочки в Железнодорожном районе краевой столицы. Всего с начала лета в городе утонули десять человек, что по статистике превысило показатели всего прошлогоднего сезона.
Правоохранительные и надзорные органы регулярно проводят рейды в местах отдыха горожан. Правда, те не спешат реагировать на предупреждения и ограничения. Известно, что купание в Амуре в районе Хабаровска запрещено