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08:23 (мск), источник: Восток Медиа

В Кировском затоне Хабаровска утонула 13-летняя девочка

Водолазы сегодня подняли её тело со дна Амура.

В Хабаровске водолазы-спасатели завершили поиски утонувшей 13-летней девочки. Информация о происшествии поступила накануне вечером, 19 июля. Тогда же сотрудники полиции и краевого поисково-спасательного отряда организовали поиски, но они результатов не дали. Сегодня, 20 июля, тело подняли со дна Амура.

Операцию возобновили с раннего утра. К делу подключились шесть сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, которые с двумя комплектами водолазного оборудования погружались на дно затона. Поиски продолжались около получаса. Как уточнили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, водолазы обнаружили тело девочки на глубине около четырёх метров, подняли из воды и передали сотрудникам полиции.

Это уже второй ребёнок, который с начала купального сезона погиб на воде. До этого, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», трагедия унесла жизнь девочки в Железнодорожном районе краевой столицы. Всего с начала лета в городе утонули десять человек, что по статистике превысило показатели всего прошлогоднего сезона.

Правоохранительные и надзорные органы регулярно проводят рейды в местах отдыха горожан. Правда, те не спешат реагировать на предупреждения и ограничения. Известно, что купание в Амуре в районе Хабаровска запрещено из-за скорости течения. Она в 2−4 раза превышает установленный законодательством норматив.

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