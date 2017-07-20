Хабаровчане продавали муниципальное топливо «налево».

Источник: Reuters

В Хабаровске перед судом предстанет организованная группа, занимавшаяся хищениями топлива на предприятии, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На одном из муниципальных транспортных предприятий Хабаровска сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УФСБ выявили факты хищения топлива, предназначенного для муниципального транспорта.

Хищением и продажей ГСМ «на сторону» занималась группа из 10 человек. Противозаконную схему разработала бывшая сотрудница этой компании. За короткое время банде удалось провести операцию по похищению топлива около 30 раз. Общая сумма ущерба предприятия составила более 2,2 миллиона рублей.

На данный момент все участники группы задержаны на месте преступления. Трое из них заключили досудебное соглашение. Каждому из них предстоит выплатить штраф порядка 400 тысяч рублей. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.