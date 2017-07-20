В Челябинске еще один ребенок заболел серозным менингитом
В Челябинске выявлен еще один случай заболевания ребенка опасным инфекционным заболеванием — менингитом.
В Челябинске выявлен еще один случай заболевания ребенка опасным инфекционным заболеванием — менингитом.
Шестилетней девочке, посещающей детский сад № 157, поставлен диагноз «серозный менингит».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В детском саду, который посещала девочка, объявлен карантин. Региональное управление Роспотребнадзора проведет проверку этого дошкольного учреждения.
Как уже сообщало агентство, 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший серозным менингитом. Он посещал детский сад № 393. Болезнь развивалась очень стремительно.
Серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностированеще у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». Ребята заразились, попив еще до начала смены воду из одной бутылки.
В управлении Роспотребнадзора региона уточнили, что в летний период, особенно в