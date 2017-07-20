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08:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске еще один ребенок заболел серозным менингитом

В Челябинске выявлен еще один случай заболевания ребенка опасным инфекционным заболеванием — менингитом.

Шестилетней девочке, посещающей детский сад № 157, поставлен диагноз «серозный менингит».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления здравоохранения администрации города, в настоящий момент ребенок находится в лечебном учреждении города. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В детском саду, который посещала девочка, объявлен карантин. Региональное управление Роспотребнадзора проведет проверку этого дошкольного учреждения.

Как уже сообщало агентство, 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший серозным менингитом. Он посещал детский сад № 393. Болезнь развивалась очень стремительно.

Серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностированеще у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». Ребята заразились, попив еще до начала смены воду из одной бутылки.

В управлении Роспотребнадзора региона уточнили, что в летний период, особенно в июле-августе, каждый год регистрируется подъем сезонной заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За 6 месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 2 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 1 случай энтеровирусного менингита. Заболели 1 неорганизованный ребёнок и 1 взрослый. В июле пять детей заболели энтеровирусной инфекцией.

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