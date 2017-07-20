В Башкирии пропавшего две недели назад 19-летнего Равиля Мухаметшина нашли мертвым

По словам Ильяны труп её брата нашли в лесу 19 июля. Как рассказывает девушка, это определенно было убийство. Более того, родители и друзья парня догадываются, кто виновен в этом страшном преступлении.

— Мы подозреваем, что это сделала компания его знакомых, после убийства она забрали у него деньги, карточки, а телефон продали в соседней деревне. Потом спрятали труп в лесу и скрывали от всех. Мотива преступления мы не знаем, а полиция бездействует и не доказывает вину этих парней, — рассказывает Ильяна.