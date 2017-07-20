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08:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропавшего две недели назад 19-летнего Равиля Мухаметшина нашли мертвым

Спустя две недели поисков 19-летний Равиль Мухаметшин найден мертвым. Об этом нам сообщила его сестра Ильяна Мухаметшина.

По словам Ильяны труп её брата нашли в лесу 19 июля. Как рассказывает девушка, это определенно было убийство. Более того, родители и друзья парня догадываются, кто виновен в этом страшном преступлении.

— Мы подозреваем, что это сделала компания его знакомых, после убийства она забрали у него деньги, карточки, а телефон продали в соседней деревне. Потом спрятали труп в лесу и скрывали от всех. Мотива преступления мы не знаем, а полиция бездействует и не доказывает вину этих парней, — рассказывает Ильяна.

Напомним, 7 июля Равиль ушел из дома в селе Верхние Киги. В тот день он уехал с друзьями в город Сатка Челябинской области, но домой так и не вернулся. Его друг утверждал, что высадил Равиля в центре города, но время шло, и о парне не было никаких вестей.

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