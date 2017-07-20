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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кипре задержали застройщика, укравшего у уфимцев 307 миллионов рублей

Мужчину поймали сотрудники Интерпола.

На Кипре задержали обвиняемого в крупном мошенничестве на уфимском рынке недвижимости. В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что жулик обманул жителей столицы Башкирии на 307 миллионов рублей.

История началась еще в 2009 году. Мужчина с двумя своими подельниками организовал строительство жилого дома в Кировском районе Уфы. Вместе они начали собирать деньги с желающих приобрести жилье. Деньги они получали «наличкой», никакой официальной документации, естественно, не вели. Через несколько лет их афера раскрылась и троих злодеев поместили под домашний арест. Одному из них удалось скрыться за границей.

— По предварительным данным установлено, что злоумышленники похитили больше 307 миллионов рублей. Сейчас скрывавшийся на Кипре мужчина задержан. Решается вопрос о его выдаче на Родину, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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